Остановка автобусов "Метро "Библиотека имени Ленина" не будет работать 4 ноября

Автобусная остановка "Метро "Библиотека имени Ленина" не будет работать в сторону станции метро "Лубянка" с 07:00 во вторник, 4 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Пассажирам рекомендовали на время ограничений пользоваться остановками "Метро "Охотный Ряд" для маршрута м1, "Метро "Библиотека имени Ленина" на Воздвиженке для маршрутов м2 и м7 и "Манежная площадь" для маршрутов м6, м9 и е10.

Изменения будут действовать на время проведения XXI Церковно-общественной выставки-форума "Православная Русь – к Дню народного единства".

Ранее в Москве запустили сразу 8 новых электробусных маршрутов, которые связали 18 районов города. Электробусы теперь обслуживают 248 маршрутов, что составляет более четверти от общего числа маршрутов наземного транспорта.

Электротранспорт, в частности, вышел на маршруты № 477, 524, 238, с482, 457, т29, с543, 451. Пассажиров перевозят современные электробусы российского производства от ПАО "Камаз" и завода "ЛиАЗ".