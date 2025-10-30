В трех московских школах роботы-уборщики приступили к работе

Роботы-уборщики теперь моют полы в московских школах №1514, №281 и №1387, сообщается в Telegram-канале столичного департамента образования и науки.

"В обновленных московских школах №1514, №281 и №1387 теперь работают роботы-уборщики. Умные машины моют полы в рекреационных зонах на всех этажах, пока идут уроки. За один день эти малыши обеспечивают чистоту более чем 4,8 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на переменах роботы самостоятельно возвращаются на док-станцию, чтобы зарядить аккумуляторы и поменять воду.