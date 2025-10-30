В Москве до конца года отремонтируют 11 школ искусств и "Академию джаза"

Ремонтные работы в 11 детских школах искусств и колледже "Академия джаза" завершатся в Москве до конца 2025 года, сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

"Мы продолжаем заниматься обновлением наших образовательных учреждений. Важно, чтобы детям в них было комфортно. А техническое оснащение должно создавать возможности для освоения любых творческих направлений на высоком уровне. Среди учреждений, где уже завершены работы, детская музыкальная школа имени А. К. Лядова, в которой провели капитальный ремонт с благоустройством территории, и Детская музыкальная школа № 92, где обновили фасад и входную группу", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента культуры Алексея Фурсина.

В других школах выполнены работы по обновлению внутренних помещений, кровли, ограждений и других элементов инфраструктуры. Так, до конца текущего года завершится ремонт в Троицкой детской художественной школе, Троицкой детской школе искусств и детской музыкальной школе имени Г. Г. Нейгауза. На объектах выполняются внутренние отделочные работы, уже проложены электрические кабели, устанавливаются современные акустические двери для обеспечения высокого качества звука в учебных классах и актовых залах.