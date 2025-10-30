Система видеоаналитики для пропуска трамваев появилась на светофорах в Москве

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) продолжает систематично развивать интеллектуальную транспортную систему столицы, чтобы сделать движение в городе более безопасным, предсказуемым и комфортным. Одним из ключевых элементов интеллектуальной транспортной системы является видеоаналитика с помощью нейросетей.

Так, с 2022 года в Москве успешно работает хорошо зарекомендовавшая себя система видеоаналитики для распознавания инцидентов на МКАД, Московском скоростном диаметре и других вылетных магистралях. Умные камеры определяют 13 типов ситуаций, которые могут помешать движению, и помогают оперативно восстановить безопасность на дорогах.

На МКАД, где отсутствуют светофоры, такие камеры установлены для передачи информации об инцидентах в cитуационный центр ЦОДД. Самостоятельное управление движением в их функции не заложено.

Сегодня ЦОДД также продолжает развивать интеллектуальное управление транспортными потоками и представляет систему видеоаналитики на светофорах. Она распознает приближающийся трамвай на дороге и предоставляет ему приоритет для проезда.

«Мы продолжаем делать движение в столице удобнее и безопаснее в рамках стратегии развития транспорта до 2030 года. Интеллектуальная транспортная система ЦОДД при помощи умных камер и светофоров с видеоаналитикой позволяет трамваям проезжать перекрестки на 20 процентов быстрее. Благодаря новой технологии поездки на наземном городском транспорте становятся еще комфортнее», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Принцип работы системы таков: у камеры есть виртуальная зона распознавания, в которой она ищет трамвай, и виртуальные петли, позволяющие зафиксировать нахождение транспорта в нужной точке в определенное время. Расположение виртуальных петель зависит от участка: где-то необходимо отмечать, когда трамвай приезжает на остановку, а где-то — когда подъезжает к светофору. В момент, когда трамвай попадает в обозначенную зону, умная камера отправляет сигнал дорожному контроллеру, а тот переключает фазу светофора, обеспечивая трамваю приоритет.

Например, если трамвай подъезжает к светофору, когда зеленая фаза для него уже заканчивается, горение сигнала продлится, чтобы транспорт успел проехать перекресток. Если же при его приближении горит красный свет, система сокращает фазы зеленого для других направлений, ускоряя проезд трамвая. В случае если приближаются сразу несколько трамваев, система обеспечит проезд и другим направлениям, чтобы не перегружать движение транспорта.

Новая система гибко реагирует на фактическое передвижение трамваев и не прекращает работу во время ремонта дорог.

Светофоры с видеоаналитикой уже установлены на маршруте № 90, по которому ходят первые в России автономные трамваи, работающие без контактной сети. Он связывает станцию метро «Сокольники» и Павелецкий вокзал, проходя по проспекту Академика Сахарова, мимо Комсомольской площади и по участку Бульварного кольца. Таким образом, автономные трамваи проезжают по территории пяти районов: Сокольников, Красносельского, Басманного, Таганского и Замоскворечья.

Одним из участков, где уже работает система видеоаналитики на светофорах, также стал перекресток Яузского бульвара, улицы Воронцово Поле и Подколокольного переулка. Обеспечение слаженного и равномерного движения, удобного для всех участников, на этом перекрестке особенно важно, поскольку здесь проходит большое количество пешеходов: вдоль по бульвару часто гуляют жители и туристы, а рядом расположены несколько корпусов Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Кроме того, помимо трамваев и автомобилей, на перекрестке по велополосам вдоль бульвара часто проезжают средства индивидуальной мобильности и велосипеды.