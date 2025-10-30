Началась реабилитация Голубинского пруда на юго-западе Москвы

Пруд был искусственно создан в конце 19 века на территории усадьбы "Малое Голубино". Уже после национализации усадьбы и в советское время он стал любимым местом отдыха местных жителей. Таким водоем остается и сейчас, но за долгие годы эксплуатации его состояние ухудшилось. Специалисты комплекса городского хозяйства начали реабилитацию пруда. Подробности рассказал заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков.

© Российская Газета

Заместитель мэра пояснил, что водоем площадью более 0,8 гектара очистят от ила, а также отремонтируют береговую полосу. Извлекут иловые отложения общим объемом 5,2 тысячи кубометров, что позволит восстановить необходимую глубину и минимизирует зарастание.

"Отремонтируем береговую полосу протяженностью почти 430 метров с помощью гранитного щебня, что поможет остановить эрозийные процессы, - рассказал Петр Бирюков. - Зону существующего песчаного пляжа дополним новым речным песком, приведем в порядок бревенчатое укрепление вокруг острова на середине пруда".

Работы планируется завершить до конца этого года. Всего в этом году в Москве запланировано обновление 19 прудов.