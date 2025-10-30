В Москве со 2 ноября изменятся девять маршрутов наземного транспорта

С первой субботы ноября поменяется схема движения девяти автобусных маршрутов Москвы, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

© Российская Газета

Обновленные маршруты позволят москвичам удобнее добираться до метро, станций МЦК и МЦД, а также различных социальных объектов.

"На линиях будет работать около 70 современных автобусов и электробусов российского производства, оборудованных всем необходимым для комфорта всех категорий пассажиров", - отметил Ликсутов.

Обновления коснутся нескольких районов Москвы. Так, маршруты №157 и 157к Можайского района объединятся в новый частый магистральный маршрут М20. Вместо маршрутов С263 и С249 в районах Очаково-Матвеевское и Раменки появится новый - №263. Транспорт здесь будет ходить чаще, жители смогут быстрее добираться до МЦК и метро. А вместо маршрута С163 в Зюзино появится новый - №163. Автобусы пойдут по Азовской, Каховке, Керченской, Херсонской улицам и Севастопольскому проспекту. Маршрут №224 от станции метро "Калужская" объединят с другим - №938. От станции метро "Калужская" наземный транспорт последует по улицам Обручева и Лобачевского, проспекту Вернадского и улице Марии Ульяновой.