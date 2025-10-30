С московских водоемов начали убирать домики для уток

Пора на зимовку! С наступлением холодов с городских водоёмов начали убирать домики для уток. Сегодня крохотные шале покинули Мосфильмовский пруд.

Убрать с водной глади такую "избушку" за один раз не получится. Её вес - от 30 до 50 килограммов. Поэтому к каждой бригада подплывает на лодке. Подцепляет за основание. И буксирует к берегу. Там ценный груз уже ждут с серьёзной техникой. Домик с помощью крана-манипулятора поднимают, аккуратно придерживая. И размещают на платформе машины.

За зиму все утиные терема приведут в порядок. При необходимости отремонтируют. А весной снова вернут на прежние места.