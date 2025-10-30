Дню военного разведчика в Музее Победы посвятят международную конференцию

7 ноября в Музее Победы состоится международная военно-историческая конференция «Роль личности в истории спецслужб. Рихард Зорге и его соратники». Организаторами мероприятия выступили Главное управление Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации совместно с Российским военно-историческим обществом.

Участниками конференции станут более 250 человек, среди них — командование, сотрудники и ветераны Главного управления Генерального штаба ВС РФ, руководство и представители Российского военно-исторического общества, ведущие отечественные историки, исследователи спецслужб, военные историки из Японии и Китая, преподаватели и студенты, слушатели и курсанты вузов силовых ведомств.

Среди приглашенных почетных гостей — начальник Главного управления Генерального штаба ВС РФ – заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ, адмирал Игорь Костюков, помощник Президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, сын соратника Рихарда Зорге Бранко Вукелича, проживающий в Сербии — Хироши Ямасаки, научный директор РВИО Михаил Мягков, ветераны военной разведки Валентин Корабельников, Владимир Измайлов, Николай Морозов, Вячеслав Кондрашов, Александр Шляхтуров, Владимир Капистка, директор Института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ им. М. В. Ломоносова Алексей Маслов и другие.

— Участники конференции обсудят стратегическую роль внешней разведки в защите национальных интересов на примере подвига Рихарда Зорге и его соратников, а также рассмотрят вопросы повышения интереса молодежи к подвигам военных разведчиков, изучению истории военной разведки и службе в военной разведке, — рассказали организаторы.

В ходе научной встречи в Музее Победы перед участниками выступят директор фонда «Историческая память», историк Александр Дюков, заместитель директора ИСАА МГУ по научной работе Андрей Фесюн, профессор Московского государственного лингвистического университета Алексей Плотников и другие.

Начало: 10.00, Зал Славы.