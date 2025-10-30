На МЦД-3 в сторону Зеленограда произошел сбой в движении поездов
Поезда задерживаются на третьем Московском центральном диаметре (МЦД) по техническим причинам на станции Есенинская в сторону Зеленограда.
Об этом ТАСС сообщили в Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).
"На D3 задерживаются несколько поездов в сторону Зеленограда-Крюково из-за остановки состава по техническим причинам на станции Есенинская. К нему уже направлен вспомогательный состав, который уберет его с путей", - сказали в компании.
ЦППК и Московская железная дорога принимают меры для сокращения опозданий поездов.