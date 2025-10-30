Собянин рассказал о строительстве Рублево-Архангельской линии метро

Специалисты завершили работы по переборке тоннелей между станциями «Шелепиха» и «Звенигородская» строящейся Рублево-Архангельской линии метро. Об этом в четверг, 30 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам главы голова, это позволит интегрировать станции «Шелепиха» и «Деловой центр», работавшие в составе Большой кольцевой линии, в новый радиус. Он уточнил, что эксперты расшили тоннели с шести до десяти метров для того, чтобы в дальнейшем соединить двухпутные участки линии.

При этом работы велись в непростых условиях. Порядка 350 метров тоннеля проложил механизированный комплекс, еще свыше 330 метров проводились вручную. Далее также предстоит объединить инженерные сети и включить оборудования в автоматическую систему управления подземкой.

— Рублево-Архангельская линия протянется почти на 28 километров — от Московского международного делового центра «Москва-Сити» до Красногорска, — написал Собянин на своей странице в мессенджере MAX.

Московский мэр также сообщил о том, что городские власти в настоящее время рассматривают большой проект возведения новой линии метрополитена, которая пройдет через Можайский район вдоль Сколковского шоссе в сторону центра «Сколково».