Искусственный интеллект ускорит получение мер соцподдержки для москвичей

Социальное казначейство Москвы — единый центр обработки заявок на оказание мер поддержки — начало внедрение технологий искусственного интеллекта в свою работу. Новая интеллектуальная система в течение часа проводит проверку документов для предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Чтобы сделать получение мер социальной поддержки максимально быстрым и комфортным для жителей, мы внедряем современные технологии, в том числе искусственный интеллект, в государственные процессы. Так, в Социальном казначействе новая умная система самостоятельно проанализирует заявления на жилищные субсидии. Уже сегодня это позволяет сократить сроки обработки документов с двух дней до одного часа, а москвичам оперативно получать сообщение в личном кабинете на портале mos.ru с точным указанием статуса заявления и при необходимости с рекомендациями по доработке пакета документов. В дальнейшем использование ИИ-инструментов будет расширяться, продолжая повышать эффективность и скорость оказания мер поддержки горожанам, — отметила заммэра.

Интеллектуальная система проводит комплексную обработку обращений, поступающих через портал mos.ru. Ее функционал охватывает работу с разноформатными документами: от электронных файлов до отсканированных рукописных материалов. На начальной стадии анализа алгоритм выявляет недостающие сведения и отклонения от регламентированных норм.

При отсутствии замечаний и полном комплекте документов система генерирует предварительное одобрение заявки. В случае обнаружения несоответствий искусственный интеллект маркирует обращение для ручного контроля. Сотруднику необходимо только подтвердить выводы автоматизированной системы, что существенно ускоряет информирование заявителей о принятом решении.

В дальнейшем планируется масштабирование возможностей ИИ на все стадии оформления субсидии на жилищно‑коммунальные услуги, что повысит скорость обработки заявок. Накопленный опыт предполагается распространить на прочие направления социальной поддержки. Данная инициатива соответствует стратегической цели — двукратному сокращению сроков оказания соцподдержки к 2030 году в рамках развития системы социальной защиты столицы.

Ранее Анастасия Ракова рассказала, что Москва стала центром компетенций по внедрению искусственного интеллекта в медицину для всей страны. По ее данным, за последние пять лет с помощью технологий компьютерного зрения было проанализировано свыше 20 миллионов медицинских снимков.