Синоптик Леус спрогнозировал небольшие дожди в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал небольшие дожди в Москве 1 ноября.

Как он написал в своём Telegram-канале, в начале сегодняшнего дня в столице ещё отметится тыловая часть циклона, уходящего на Среднюю Волгу. А затем управление погодой перейдёт к гребню антициклона.

«В такой ситуации в регионе преимущественно облачно, утром местами небольшие дожди, далее без существенных осадков», — поделился Леус.

Он также отметил, что столбики термометров в столице покажут температуру воздуха +5…+7 °С, по области — +3…+8 °С. Ветер северо-восточный, 2—7 м/с.

Ранее начальник ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков заявил, что температура воздуха в Москве в ноябре будет выше нормы.