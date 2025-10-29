В Москве пройдет международный форум «Всемирный день качества — 2025»

Во второй четверг ноября в мире празднуется Всемирный День качества. В России этот день отмечается уже девятый раз по инициативе Роскачества. В этом году Неделя качества, отмечаемая во вторую неделю ноября, состоится под девизом «Россия — страна со Знаком качества» и пройдет с 10 по 16 ноября, а День качества — 13 ноября.

Центральным событием недели станет Международный форум «Всемирный день качества — 2025» — площадка для обсуждения вопросов, связанных с качеством и устойчивым развитием. Тема этого года — «Векторы развития».

В деловой программе примут участие ведущие эксперты из различных отраслей экономики, представители федеральных и региональных органов власти, бизнеса и общественных организаций.

«Форум традиционно служит уникальной площадкой для открытого диалога между бизнесом, государством и обществом, охватывая ключевые векторы развития качества: от совершенствования бизнес-процессов и производительности до построения надежной национальной инфраструктуры качества. В фокусе деловой программы — выработка новых решений для устойчивого развития и внедрение передовых систем менеджмента, которые повышают эффективность организаций во всех секторах экономики. Отдельная задача — вовлечение молодежи, ведь именно им предстоит укреплять статус России как страны со Знаком качества», — отметил руководитель Роскачества Максим Протасов.

В 2024 году в рамках деловой программы состоялось 68 сессий. В них приняли участие 460 спикеров из 29 стран. Трансляцию деловой программы посмотрели свыше 2,4 млн человек из 72 стран.

Деловая программа форума

Традиционно главным мероприятием форума станет пленарное заседание с участием представителей органов государственной власти. В рамках деловой программы состоятся сессии, посвященные пищевой безопасности, цифровизации, клиентоцентричности, метрологии, ритейлу, HR и многому другому. Ознакомиться с архитектурой можно на официальном сайте форума.

Организаторы и партнеры

Форум проводится Минпромторгом России, Минэкономразвития России, Роскачеством, Росстандартом и Росаккредитацией при поддержке Общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России» и РЭУ им. Г.В. Плеханова.

