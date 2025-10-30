Синоптик рассказала о погоде в Москве в ноябрьские праздники

Во время ноябрьских праздников в Москве ожидается пасмурная, но теплая погода – температура воздуха будет выше климатической нормы. Первые дни будет сухо – дожди польют только 4 ноября, рассказала главный специалист «Метеоновостей», синоптик Татьяна Позднякова Общественной Службе Новостей.

Отметим, что на сегодня жителям столичного региона спрогнозировали облачную погоду с прояснениями – об этом газета «Известия» сообщила со ссылкой на данные Гидрометцентра. Уточняется, что местами пройдет небольшой дождь, а температура воздуха днем составит +6...+8 градусов. Также сегодня будет дуть юго-западный ветер со скоростью 4–9 м/с, атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.

Завтра, 31 октября, в столице будет дождливо, так как погоду сформирует атмосферный фронт. Ночью прогнозируется от +4 до +6 градусов, а днем от +5 до +7 градусов в столице и от +2 до +7 градусов по области, рассказала метеоролог.

С 1 ноября, по прогнозу Поздняковой, в столичном регионе формировать погоду будет уже периферия антициклона. За счет этого ночью в субботу еще пройдет небольшой дождь, а затем установится погода без существенных осадков. Температура воздуха будет колебаться от +4 до +6 градусов ночью и от +6 до +8 градусов днем.

В воскресенье, 2 ноября, дождей не ожидается, столичный регион к этому дню накроет антициклон. На этом фоне вырастет атмосферное давление, будет облачно и достаточно холодно – ночью от 0 до +5 градусов, днем от +3 до +8 градусов. Существенных осадков не будет и 3 ноября, температура воздуха останется на таком же уровне.

«А вот на вторник, 4 ноября, прогнозируются дожди. Мы будем в зоне холодного атмосферного фронта, поэтому дождя будет много, — предупредила Позднякова. — Пока что на температурном режиме это сильно не скажется».

Ночью, по ее словам, температура воздуха будет колебаться от +2 до +5 градусов, днем от +5 до +8 градусов, что все еще выше климатической нормы. Что касается солнечной погоды, то ее ждать до конца рабочей недели и на праздничных выходных не стоит, отметила метеоролог. По ее словам, определяет климат в столичном регионе осенний антициклон, а он традиционно приносит с собой «слоистую облачность», которая не будет пропускать солнечные лучи.