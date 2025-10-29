Стало известно, как анимировали комедию «Письмо Деду Морозу»

В семейной комедии «Письмо Деду Морозу» есть как реальные актеры, так и рисованные персонажи. Как именно на Киностудии Горького совмещали игровое кино и мультипликацию, рассказала мэрия Москвы.

© Кадр из фильма «Письмо Деду Морозу». Режиссер Кирилл Кузин. 2025 год

Технология анимации фильмов не нова, анимированных персонажей в картинах можно было встретить еще в первой половине XX века. А самыми известными фильмами, где анимированные герои играли наравне с реальными людьми, стали «Космический джем» (1996) и «Кто подставил кролика Роджера» (1988).

«Сейчас анимация, как правило, трехмерная и создается с помощью компьютерной графики. Именно таких мультипликационных героев можно будет увидеть в «Письме Деду Морозу». Их создавали с помощью технологии motion capture, то есть оцифровки движений реальных людей», — отметили в мэрии.

На Киностудии Горького — одной из старейших и крупнейших в России, где были сняты «Семнадцать мгновений весны», «Морозко», «Гостья из будущего» и тысячи других фильмов — над сложными съемками с участием анимированных героев работала большая команда специалистов.

По словам режиссера картины Кирилла Кузина, в постпродакшене фильма было занято больше людей, чем во время съемочного периода. При этом все, что делали анимированные персонажи, было придумано заранее.

«Актерам приходилось максимально включать воображение. Но нам, конечно, помогали, предварительно показывали аниматики со всеми будущими движениями анимационных персонажей. На съемочной площадке где-то шарик на палочке прыгал вместо будущей анимации, где-то ветерок включали — для имитации того, что над нами что-то пролетело», — рассказал исполнитель главной роли Антон Филипенко.

По словам актера Ивана Охлобыстина, в ходе съемок было достаточно сложно, так как приходилось общаться не с реальным человеком, а с предполагаемым персонажем. «Это усложняет работу — ненамного, но усложняет. Например, увеличивается количество необходимых ракурсов. Снимают все как обычно плюс еще с 25 разных углов, чтобы потом добавить туда анимацию», — поясняет артист.

В основе фильма жизнь Петра Безуглова (Антон Филипенко), которая состоит только из работы и правил. Но все меняется, когда его сын находит старые письма отца Деду Морозу и отправляет их через волшебный почтовый ящик. Компьютерную графику задействовали для визуализации желаний героя, например, в кадре появляются полчища оживших игрушечных солдатиков.

Напомним, что в съемках комедии «Письмо Деду Морозу» приняла участие и популярная уругвайская актриса и певица Наталия Орейро. Компанию ей составили Иван Охлобыстин и Кристина Асмус. За время своего визита в Россию Орейро успела прокатиться на поезде по Карелии.