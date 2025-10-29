В Москве запустили сервис по выбору животных из приютов

Новый сервис «Мой питомец» на портале mos.ru позволяет забрать домой кошку или собаку из любого из 13 городских приютов для бездомных животных. Как это можно сделать, рассказала мэрия Москвы.

© Моспитомец

По данным мэрии, «Мой питомец» позволяет будущему хозяину ознакомиться с анкетами животных, а также записаться на просмотр.

«Можно воспользоваться фильтрами — указать тип животного (кошка или собака), отметить пол, возраст, размер, длину шерсти и окрас. Еще один вариант — пройти специальный тест, где в ответах нужно указать свои предпочтения по тем же критериям (…) На странице каждого питомца есть его фотографии, описание внешности и характера, а также контакты приюта», — пояснили в пресс-службе.

В сервисе сейчас размещено более тысячи анкет, и каталог будет пополняться. Все животные вакцинированы, обработаны от паразитов, стерилизованы. С ними занимаются, чтобы подготовить их для жизни в квартире.

Для того, чтобы встретиться с понравившимся животным, нужно нажать кнопку «Записаться» и оставить свои данные. При этом необходима стандартная или полная учетная запись на mos.ru. В том случае, если все прошло успешно и животное готовы забрать домой, будущему владельцу предложат подписать договор, где обозначены его права и обязанности.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин обратил внимание на то, что портал правительства столицы mos.ru за десять лет стал ядром цифровой экосистемы города, позволяя жителям пользоваться более чем 450 различными услугами и сервисами. Сейчас здесь фиксируется около 100 тысяч обращений в час.