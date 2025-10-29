Москвичи собрали более 6,8 млн рублей в рамках акции «Сила поддержки»

Жители Москвы уже собрали свыше 6,8 млн рублей для военных и жителей граничащих с Украиной регионов в рамках благотворительной акции «Сила поддержки». Об этом сообщила мэрия Москвы.

© Дмитрий Ягодкин/ТАСС

В мэрии уточнили, что акция проходит с 5 сентября и присоединиться к ней можно до 23 ноября включительно.

Москвичи смогут поддержать бойцов специальной военной операции и жителей приграничных регионов с помощью баллов, полученных за активное участие в электронных проектах «Город идей», «Активный гражданин», «Электронный дом» и других. Для этого им нужно авторизоваться на сайте «Миллион призов» и сделать пожертвование с помощью вкладки «Благотворительность». Один балл равен одному рублю, пояснили в пресс-службе.

«Жители столицы уже совершили более 9,7 тысячи переводов в фонд «Народный фронт. Все для победы!» и собрали свыше 6,8 миллиона рублей», — отметили в мэрии.

При этом участники акции получают промокод на скидку в размере 500 баллов на сувениры из эксклюзивной новогодней коллекции, которые будут доступны на сайте «Миллион призов» в конце ноября.

«Собранные средства направят на закупку техники, амуниции, автомобилей и медикаментов для участников СВО. Жителям приграничных территорий отправят продукты питания, одежду, стройматериалы, средства личной гигиены и другие предметы первой необходимости», — пояснили в мэрии.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что в специальной военной операции принимают участие около ста тысяч москвичей.