ЦОДД оценил дорожную ситуацию в Москве 29 октября

В настоящее время движение в столице оценивается в шесть баллов, средняя скорость потока составляет 29 километров в час.

Об этом в среду, 29 октября, сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

— Интенсивное движение сейчас: на Бульварном кольце в районе Сретенского бульвара, на Садовом кольце в районе Сухаревской площади, на ТТК в районе Звенигородского шоссе, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В ведомстве отметили, что на движение влияют локальные ограничения движения, дорожные ремонтные работы, а также мелкие аварии.

29 октября движение на проспекте Мира перед Третьим транспортным кольцом и в районе дома 127 в направлении центра временно ограничили. Перекрытия также затронули Боровицкую площадь и Пречистенскую набережную перед Большим Каменным мостом.

Ранее движение автомобилей также перекрыли на внутренней стороне Садового кольца перед Новоарбатским тоннелем и проспектом Мира, а также на Новоарбатском мосту.

