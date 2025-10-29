Сергей Собянин наградил заслуженных жителей города

Мэр Москвы Сергей Собянин в преддверии Дня народного единства вручил государственные и городские награды заслуженным жителям столицы, а также сделал ряд заявлений.

29 октября в Мраморном зале столичной мэрии царила торжественная атмосфера. Накануне праздника — Дня народного единства — Сергей Собянин вручил государственные и городские награды заслуженным москвичам. В списке лауреатов — порядка 20 человек. В зале собрались те, чьи имена уже стали частью истории города, а теперь об их заслугах узнала вся страна. Это общественные деятели, работники промыш ленности, строительства, здравоохранения, образования, культуры, спорта и других сфер. В своей приветственной речи мэр подчеркнул: все они внесли большой вклад в развитие страны и столицы.

— От того, как мы с вами работаем, как мы эффективно трудимся, как развиваем Москву, зависят и экономика, и социальное благополучие нашей страны, и победы. Конечно, народное единство заключается в самоотверженном труде миллионов людей, в патриотической, духовной поддержке, — отметил Сергей Собянин.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу орденом Александра Невского награждена гендиректор Московского мельничного комбината № 3 Людмила Маркина. Орденом Дружбы отмечен начальник отдела по обеспечению деятельности уполномоченного при президенте России по правам ребенка Аппарата Общественной палаты РФ Алексей Газарян.

Орденом Пирогова награжден президент Российской общественной академии голоса Лев Рудин, а медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени — советник отдела по обеспечению деятельности уполномоченного при президенте России по правам ребенка Аппарата Общественной палаты РФ Олеся Трофимова и главный врач Московского городского научно-практического центра борьбы с туберкулезом Людмила Туктарова.

— Звание «Заслуженный врач Российской Федерации» получили пять медиков, — сообщил Сергей Собянин. — Среди них — замдиректора по клинической работе — главный врач МКНИЦ Больница № 52 Инна Самсонова и руководитель межокружного нефрологического центра ММНКЦ имени С. П. Боткина Евгений Шутов.

Медаль Луки Крымского мэр вручил врачу Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка» Денису Клименко. Звания заслуженного учителя Москвы удостоились преподаватель Колледжа сферы услуг № 10 Валентина Дударец и учитель физики школы № 626 им. Н. И. Сац Светлана Егорова. Почетными работниками социальной защиты населения Москвы признаны старшая медсестра Центра содействия семейному воспитанию «Маяк» Валентина Климова, медсестра Геронтологического центра «Люблино» Татьяна Гушпид и заведующий отделением — врач-терапевт Геронтологического центра «Люблино» Петр Куринный.

— Спасибо за любовь к своему делу и профессионализм! — поблагодарил всех отмеченных высокими наградами москвичей Сергей Собянин.

А в своем канале в мессенджере МАХ мэр поздравил с 90-летием учителя русского языка и литературы школы № 1352 Нину Иванову. 55 лет она посвятила школе, при этом почти 40 из них проработала завучем. В 1996 году ей присвоили звание заслуженного учителя России.

— Нина Андреевна и сегодня остается активной и энергичной, делится опытом с молодыми коллегами в совете ветеранов школы, — отметил Сергей Собянин, поблагодарив педагога за мудрость, доброту и верность профессии.

КСТАТИ

Один из крупнейших российских производителей мясной продукции — Черкизовский мясоперерабатывающий завод — получил статус промышленного комплекса и право на налоговые льготы, предусмотренные законодательством города. Мэр отметил: одно из крупнейших пищевых производств Москвы выпускает свыше 100 тысяч тонн продукции в год.