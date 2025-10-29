Синоптик Цыганков рассказал, какая погода ждет москвичей в ноябре

Конец октября обещает принести серость и дожди. Начальник ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков рассказал, что ноябрь в Московском регионе порадует хорошей погодой.

— Сентябрь нас порадовал абсолютно летней погодой. Октябрь идет тоже в пределах нормы. Даже последние дни было почти на пять градусов выше. Осадками мы набрали 82 процента, — сказал он.

По словам Цыганкова, в ноябре температура воздуха будет превышать климатическую норму, и ожидания соответствуют климату столичного региона, сообщает «Радио 1».

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в Москве снег появится только в середине ноября, поэтому в столице пока сохранится теплая погода. По ее словам, небольшие осадки возможны уже в ближайшие дни, однако они будут незначительными и быстро растают.

При этом она также посоветовала столичным автомобилистам поменять летнюю резину на зимнюю.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в свою очередь, рассказал, что ноябрь в столице ожидается облачным и дождливым.