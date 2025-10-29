Москвичам рассказали о погоде на ноябрьских праздниках
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС рассказал о погоде в Москве и области на предстоящих праздниках.
По его словам, в столичном регионе ожидаются тепло и осадки.
«В Московском регионе в первых числах ноября и в праздничные дни прогнозируется однородный режим погоды», — сообщил синоптик.
Вильфанд уточнил, что ночью москвичей ждет положительная температура воздуха, а днем столбики термометров будут держаться около отметки в плюс пять градусов по Цельсию.
Кроме того, добавил специалист, на ноябрьских праздниках в столице ожидаются кратковременные дожди.
Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова спрогнозировала время выпадения первого снега в Москве.