«Желтый» уровень опасности из-за дождя объявили в столичном регионе 31 октября

«Желтый» уровень погодной опасности из-за сильного дождя объявили в столичном регионе в пятницу, 31 октября.

© Вечерняя Москва

Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

— Дождь. Период предупреждения с 9:00 31 октября до 21:00 31 октября. Днем 31 октября ожидается дождь, местами сильный, — говорится на сайте.

Такое же предупреждение будет действовать в Московской области.

Ранее «Желтый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за осадков был объявлен 27 октября.

Ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова ранее рассказала, что до конца октября в столице будет серая погода с дождями. Первый снег в Москве выпадет только в ноябре. При этом она посоветовала столичным автомобилистам поменять летнюю резину на зимнюю.

В среду, 29 октября, в столичном регионе сохранится пасмурная погода с дождем. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 5–6 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 4–7 градусов тепла. Атмосферное давление в середине дня составит 742 миллиметра ртутного столба.