Сергей Собянин поздравил учителя школы № 1352 Нину Иванову с 90-летием

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 29 октября, поздравил учителя русского языка и литературы школы № 1352 Нину Иванову с 90-летием.

Глава города отметил, что на протяжении более 50 лет ее жизнь была связана с московским образованием. 55 лет она посвятила работе в школе, из которых почти 40 лет была завучем. В 1996 году ей было присвоено звание Заслуженного учителя России.

Среди ее учеников можно встретить журналистов, юристов и педагогов. Многие выпускники также выбрали профессию учителя. Одной из них является Галина Дмитриевна Скутнева, которая под руководством Нины Андреевны прошла путь до директора школы №375.

— Нина Андреевна и сегодня остается активной и энергичной, делится опытом с молодыми коллегами в совете ветеранов школы. От всей души поздравляю с юбилеем! Спасибо за мудрость, доброту и верность профессии. Крепкого Вам здоровья и благополучия! — написал Собянин в своем блоге в MAX.

