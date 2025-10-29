Москву и Химки соединит новый автобусный маршрут

С 2 ноября заработает новый маршрут № 1443 с магистральным уровнем сервиса, который соединит станцию метро «Беломорская» с микрорайоном Новые Химки в подмосковных Химках. На линии будет работать 20 современных машин большого класса, оборудованных по высоким столичным стандартам.

В самые востребованные часы интервал движения составит пять — восемь минут.

«По поручению Сергея Собянина мы развиваем сеть пригородных маршрутов московского транспорта. Совсем скоро новый маршрут свяжет подмосковные Химки с Замоскворецкой линией метро. По будням здесь будет работать 20 современных автобусов, которые оборудованы по высоким московским стандартам. Всего до конца этого года на разных направлениях планируем организовать до 25 маршрутов: уже в ноябре первые из них соединят столицу с Одинцовским городским округом», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

На маршруте можно будет воспользоваться едиными билетами без лимита поездок зоны «Пригород» по карте москвича для обучающихся на 30 дней стоимостью 1390 рублей, на 90 дней — 3960 рублей. Кроме того, они действуют для проезда в метро, на Московском центральном кольце (МЦК), Московских центральных диаметрах (МЦД) и наземном транспорте столицы.

Разовый проезд по карте «Тройка» будет стоить 72 рубля, по банковской карте — 73 рубля. Это фиксированный тариф, прикладывать карту нужно только на вход. Также доступен проход по картам москвича и жителя Московской области, как и на столичных маршрутах.

Жители области смогут оплачивать проезд по единым абонементам зоны «Пригород» на 30, 90 и 365 дней. В них входят бесплатные пересадки на метро, МЦД, МЦК и столичный наземный транспорт. Кроме того, в абонемент включены поездки на электросудах. Пользователи также могут бесплатно арендовать велосипеды и электроскутеры сервиса городского проката «Велобайк».

Какие возможности получат пассажиры

Современные автобусы российского производства будут ходить с отличительной наклейкой «Москва — область» на борту. На линию выйдут машины большого класса с системой климат-контроля в салоне, низким полом и местами для инвалидов. Для пассажиров подготовили удобную навигацию, в том числе яркие и крупные номера маршрутов на автобусах с указанием конечных остановок, голосовые объявления и большие экраны с информацией о маршруте в салоне. Кроме того, вводится понятная нумерация: к привычному номеру маршрута добавили цифру 1. Это позволит избежать дублирования с номерами городских маршрутов и даст понять пассажирам, что «тысячные» автобусы следуют в область. Машины будут курсировать по удобному расписанию.

В соответствии с целями национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Москве большое внимание уделяется модернизации социальной и коммунальной инфраструктуры, в том числе увеличению количества удобных маршрутов городского транспорта и обновлению подвижного состава. Кроме того, в рамках нацпроекта столица приступила к развитию Центрального транспортного узла. Он станет единым контуром с предсказуемым пригородным железнодорожным транспортом более чем для 30 миллионов жителей 11 регионов России.

Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.