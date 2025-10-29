Выбрать любимца из приюта поможет новый сервис «Моспитомец» на mos.ru

История счастливого домашнего любимца, взятого из приюта, может начаться с нескольких кликов на mos.ru. Столичный департамент информационных технологий совместно с комплексом городского хозяйства Москвы создали новый сервис «Моспитомец».

Одна из ключевых его функций — помочь будущему хозяину выбрать кошку или собаку, ознакомившись с анкетами пушистых постояльцев, и записаться на визит в приют.

— Сегодня в столице работает 13 городских приютов для собак и кошек без владельцев. За бездомными животными ежедневно ухаживают, для каждого из них ветеринары подобрали рацион, они привиты и обработаны от паразитов. Тем не менее приютские четвероногие обитатели мечтают встретить любящих хозяев и обрести настоящий дом. Чтобы переезд в новое место был максимально комфортным, в приютах собак и кошек социализируют, готовят к жизни в квартире и прогулкам», — отметили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

В сервисе собран каталог более чем с тысячью анкет четвероногих постояльцев приютов. И он будет пополняться. Чтобы выбрать питомца, можно воспользоваться фильтрами — указать тип животного (кошка или собака), отметить пол, возраст, размер, длину шерсти и окрас. Еще один вариант — пройти специальный тест, где в ответах нужно указать свои предпочтения по тем же критериям. Система проанализирует заданные параметры и покажет наиболее подходящих под запрос животных.

— Создание нового сервиса стало возможным в том числе благодаря ветеринарной автоматизированной системе, к которой подключены городские приюты. Туда вносят все необходимые сведения о состоянии здоровья, особенностях характера и многом другом. Эта информация легла в основу единого онлайн-каталога животных из приютов на mos.ru», — рассказали в пресс-службе департамента информационных технологий города Москвы.

На странице каждого питомца есть его фотографии, описание внешности и характера, а также контакты приюта. Чтобы встретиться с понравившимся животным, нужно нажать кнопку «Записаться» и оставить свои данные. Сделать это могут только авторизированные пользователи mos.ru — нужна стандартная или полная учетная запись. Затем сотрудник приюта свяжется с заявителем, чтобы уточнить день и время визита. Сервис автоматически показывает анкеты и других животных, похожих на выбранного питомца, передает официальный портал мэра Москвы.

Почему именно питомец из приюта будет идеальным первым животным в семье, «Вечерней Москве» рассказала доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко.