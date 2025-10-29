Театр на Покровке открылся после масштабного ремонта

Обновленный театр «Покровка.Театр» 28 октября открылся после масштабного ремонта, начав 35-й сезон новыми изменениями. Руководителем учреждения назначен известный режиссер Дмитрий Бикбаев, а должность директора занял Алексей Родин.

Под руководством Департамента культуры Москвы зал театра увеличился в два раза — теперь там могут разместиться 120 зрителей против предыдущих 80 мест.

— Раньше, как и во многих театрах, здесь были артисты расположены отдельно, у каждого была своя фотография. В этот раз мы решили усилить ощущение камерного театра единением труппы, — добавил Бикбаев.

Кроме того, Департаментом культуры Москвы Бикбаев удостоен звания «Деятель культуры города Москвы».

Открытие сезона началось с постановки-комедии «В поисках театра», повествующей о необычном расследовании в мире искусства. Планируется проведение четырех премьерных спектаклей, сообщает 360.ru.

В середине сентября Москве начался новый культурный сезон и учебный год в творческих учебных заведениях. Руководитель Департамента культуры Москвы Алексей Фурсин рассказал, чем театры и музеи будут удивлять жителей и гостей города.