Москвичам рассказали о погоде в среду

В среду, 29 октября, Москва окажется на периферии циклона.

© Мослента

Об этом заявил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«В такой ситуации небо будут закрывать плотные облака, местами пройдут кратковременные дожди, а температурные показатели изменятся мало и продолжат превышать климатическую норму», — сообщил синоптик.

Леус уточнил, что столбики термометров в столице поднимутся до плюс шести — плюс восьми градусов по Цельсию, в области ожидается от плюс четырех до плюс девяти градусов. Ветер ожидается юго-западный со скоростью от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова спрогнозировала время выпадения первого снега в Москве.