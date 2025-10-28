Синоптик Ильин поделился прогнозом погоды на неделю в Москве и Подмосковье

Затяжные дожди продолжатся в Москве и Московской области на текущей неделе. Об этом сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

В среду он спрогнозировал облачность и небольшой дождь. В Москве ночью ожидается плюс 3–5 градусов, а днем — 6–8 градусов. В Подмосковье ночью температура будет варьироваться от 0 до 5 градусов, днем — от 3 до 8 градусов. Ветер юго-западный, со скоростью 4–9 метров в секунду.

— В четверг ночью облачно, небольшой дождь. Температура воздуха в столице ночью плюс 3–5 градусов. Днем облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, 6–8 градусов. По области ночью от 0 до плюс 5, днем 3–8 градусов. Ветер западный, 4–9 метров в секунду, — добавил Ильин.

В последний день октября также ожидается облачная погода и дождь. Температура ночью плюс 2–7 градусов, днем — 4–9 градусов. Ветер западный, 3–8 метров в секунду. Всю неделю показатели атмосферного давления будут находиться выше нормы, сообщает «Подмосковье сегодня».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что ноябрь в Москве ожидается облачным и дождливым.

В свою очередь, ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова ранее рассказала, что до конца октября в столице ожидается серая погода с дождями. Первый снег в Москве выпадет только в ноябре. При этом она также посоветовала столичным автомобилистам поменять летнюю резину на зимнюю.