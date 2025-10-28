Дептранс выпустил карты «Тройка» к Международному дню анимации

В честь Международного дня анимации в Москве выпущена серия тематических транспортных карт «Тройка». Об этом во вторник, 28 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

© Вечерняя Москва

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что всего было выпущено пять дизайнов карт с популярными мультгероями.

— На картах изображены персонажи анимационных проектов «Смешарики», «Фиксики», «Малышарики», «Финник» и «Бодо Бородо», — передает официальный Telegram-канал департамента.

Приобрести «Тройку» можно на стойках «Живое общение», во флагманских магазинах на станциях «Маяковская» и «Трубная», в интернет-магазине метро и на маркетплейсах.

С 16 октября в продаже появились транспортные карты «Тройка» с изображениями героев мультфильма «Ежик в тумане». По словам директора по продажам и лицензионному маркетингу киностудии «Союзмультфильм» Анны Герасимовой, герои мультфильмов студии способны наполнять мир вокруг себя «яркими эмоциями, красками и смыслами».