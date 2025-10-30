Пассажиров МЦД-2 предупредили о значительных изменениях в расписании

Значительные изменения в расписании движения поездов на МЦД-2 произойдут с 2 по 4 ноября. Об этом в четверг, 30 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

По словам представителей ведомства, на время работ будет ограничены сквозные поездки по диаметру, поезда проследуют с увеличенными интервалами и без остановок на некоторых станциях.

Так, с 20:00 2 ноября до 14:00 3 ноября на участке Люблино — Красный Строитель поезда, следующие в направлении Подольска, не будут останавливаться на станциях Депо, Перерва, Курьяново, Москворечье и Покровское. Поезда, следующие в направлении Нахабино, будут курсировать с увеличенными интервалами до 1,5 часа.

На участке Царицыно — Подольск поезда будут следовать с интервалом 30 минут, делая остановки только на станции Остафьево. Поезда со стороны Подольска с остановками на станциях Силикатная, Щербинка, Бутово, Битца и Красный Строитель будут ходить только до станции Красный Строитель, с интервалом в один час.

Кроме того, 3 ноября с 14:00 до 19:30 на участке Люблино — Красный Строитель движение поездов в обоих направлениях будет полностью приостановлено на станциях Депо, Перерва, Курьяново, Москворечье и Покровское. На участке Царицыно — Подольск поезда будут курсировать каждые 30 минут, совершая остановки только на станции Остафьево.

Поезда со стороны Подольска, которые обычно делают остановки на станциях Силикатная, Щербинка, Бутово, Битца и Красный Строитель, будут следовать только до станции Красный Строитель, с интервалом в один час.

С 19:30 3 ноября до 14:00 4 ноября на участке Перерва — Подольск поезда будут двигаться в направлении Подольска с увеличенными интервалами до 2,5 часов. На участке Царицыно — Подольск поезда будут курсировать каждые 30 минут, без промежуточных остановок, за исключением станции Остафьево.

С 14:00 до 20:00 4 ноября интервалы движения на Курском направлении будут частично увеличены до 30-40 минут. Часть поездов проследует по укороченным маршрутам, отправляясь и прибывая на станцию Курская.

На участке Курская — Тушинская интервалы движения поездов будут частично увеличены до одного часа 20 минут. На участке Тушинская — Нахабино интервалы движения составят до одного часа. На участке Красный Балтиец —Щукинская поезда в обоих направлениях будут следовать по маршруту «на Подольск». Часть поездов со стороны Нахабино проследует от/до станции Тушинская.

— Также увеличили число рейсов наземного транспорта, чтобы вы могли как можно быстрее добраться до необходимых мест, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Вечером 23 октября также изменилось движение поездов МЦД-1 и аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево.