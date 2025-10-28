Фонари и уличная подсветка Москвы переходят на зимний режим работы

В столице перевели на зимний режим работы уличное освещение и архитектурно-художественную подсветку. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В связи с тем, что световой день продолжает сокращаться, внесены необходимые коррективы в график работы городского наружного освещения. Система переведена на зимний режим, теперь уличные фонари и архитектурно-художественную подсветку зданий включают раньше, а выключают, соответственно, позже», — прокомментировал заммэра.

Архитектурно-художественная подсветка городских зданий включается вместе с уличным освещением, но отключается в разное время. Жилые дома перестают подсвечиваться в 23:00, административные здания — в 00:00, вестибюли станций метро — в 01:00, а мосты в центре города — в 03:00.

Ежедневный график включения и выключения столичного освещения и подсветки был составлен несколько лет назад. Диспетчеры центра управления сетями АО «ОЭК» руководствуются этим документом и уровнем фактической освещенности. Его в режиме реального времени отслеживают специальные датчики. При достижении определенной отметки идет соответствующий сигнал.

При ухудшении погодных условий диспетчер может отступить от графика. Например, если начался снегопад, сильный дождь или пасмурный день, то освещение заработает раньше.