Более 48,6 млн проездов совершено на участке М12 от Москвы до Казани с запуска

Больше 48,6 млн раз проехали автомобилисты по трассе М12 «Восток» от Москвы до Казани с момента запуска движения, сообщила пресс-служба государственной компании «Автодор» со ссылкой на выступление председателя правления госкомпании Вячеслава Петушенко в ходе тематической сессии «Платформа будущего: 100 проектов России. Строительство», которую провел заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин в национальном центре «Россия».

«Благодаря беспрецедентной поддержке президента Российской Федерации и правительства РФ, нам в рекордные сроки удалось завершить строительство М12 «Восток» от Москвы до Казани протяженностью 810 км в 2023 году. А в 2025 году мы продлили скоростной коридор в рамках строительства участка Дюртюли – Ачит протяженностью 275 км. Значимость проекта наглядно показывают цифры: так, с даты открытия всех участков М12 до Казани зафиксировано уже более 48,6 млн проездов», – сказал Петушенко.

Он отметил, что средняя дальность поездки большегрузного транспорта по М12 до Казани составляет 332 км – при среднестатистической дальности возки грузов автомобильным транспортом, по данным Росстата, – 51 км.

Петушенко подчеркнул, что сократилось время в пути. «Грузы едут быстрее, а люди стали ближе друг к другу», – заключил он.