Москвичей призвали готовиться к дождям вместо снега

Синоптик Татьяна Позднякова призвала москвичей не ждать снега в ноябрьские праздники, поскольку температура воздуха вряд ли опустится ниже нуля. Об этом она рассказала Telegram-каналу «Осторожно, Москва».

Эксперт отметила, что в период с 2 по 4 ноября в столице будут идти дожди, местами сильные. По ее словам, погода, скорее всего, выполнит норму по осадкам.

«В праздничные дни мы ожидаем осадки, временами сильные. (...) Что же до снега, то, по разным моделям, снег не выпадет», — подчеркнула Позднякова.

Она уточнила, что вероятность установления устойчивого снежного покрова в городе «тем более крайне мала».

Ранее стало известно, что в Москве в конце октября расцвели ромашки. Цветы заметили на Рязанском проспекте.