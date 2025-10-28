Трамваи № 4, 7 и 46 задерживаются из-за ДТП на востоке Москвы

Трамваи № 4, 7 и 46 задерживаются на путях из-за ДТП на востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Дорожное происшествие произошло в Погонном проезде, в районе одноименной остановки. Из-за этого маршруты городского транспорта были временно изменены.

"Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей", – призвали в департаменте.

Ранее трамваи № 32 и 46 задерживались на улице Госпитальный Вал, в районе остановки "Ухтомская улица". Это произошло из-за пассажира, который мешал отправлению общественного транспорта.

До этого трамваи, следующие по маршрутам № А и 38. Изменения в графике движения были связаны с ДТП на путях в районе 3-го Крутицкого переулка. Затруднения в движении наблюдались в районе остановки "Динамовская улица".