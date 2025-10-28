Мощи святителя Луки доставят на выставку «Великая Победа» в Москве

На выставку «Великая Победа. Россия – Моя история» в Центральном выставочном зале «Манеж» будут доставлены мощи и икона святителя Луки (Войно-Ясенецкого). Об этом журналистам сообщил председатель патриаршего совета по культуре Русской православной церкви, глава Крымской митрополии митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов).

«По традиции в начале выставки приносится та или иная икона. Этой традиции уже 12 лет, и нарушать мы ее не собирались. Тем более что есть немало людей, которые участвовали в Великой Отечественной войне – это были священники, это было огромное количество православных христиан, и святой, прославленный в Русской церкви, – это святитель Лука», – сказал митрополит Тихон.

В свою очередь, руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков отметил, что День народного единства, в который откроется выставка, будет отмечать весь российский народ.

«Я должен отметить, что проведение выставки «Русь православная» уже стало традицией в Москве и это один из крупнейших совместных проектов Русской православной церкви и правительства Москвы. Мы по опыту прошлых лет понимаем, что большое количество людей придет на выставку, и на сегодняшний день все службы города Москвы готовы к своей работе, для того, чтобы обеспечить комфорт – как доступа, так и самого посещения выставки. <…> И буквально завтра мы уже подведем итоги нашей предварительной работы, но на сегодняшний день готовность практически 100%. Самое рекордное посещение выставки у нас было в 2013 году – более 300 тыс. Ежегодно к нам приходят от 200 тыс. до 250 тыс. Я уверен, что в этом году будет не меньше. У нас вход свободный, и мы делаем все для того, чтобы избежать очередей», – сказал Сучков.

Историко-документальный выставочный проект «Великая Победа. Россия – Моя история», завершающий год празднования 80-летия Великой Победы, будет работать с 4 ноября по 8 декабря в рамках XXI Церковно-общественной выставки-форума «Православная Русь – к Дню народного единства».