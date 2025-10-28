В Москве  пройдет первый Международный научно-туристический форум «Открой АТОМ»

1-2 ноября музей «Атом» опорной площадкой для многостороннего диалога Международный научно-туристический форум Discover ATOM пройдет

на ВДНХ в начале ноября. Россию посетят яркие представители туристической и музейной сфер, популяризаторы науки из Индии, Бразилии, Китая, Южной Африки, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран БРИКС, более 300 ученых, экспертов туристической и музейной сфер встретятся для обмена опытом и укрепления связей в сфере научного туризма.

Форум проходит в год квантовой науки и технологий и направлен на развитие устойчивых связей между дружественными странами в сфере научно-популярного туризма. Особенно важна миссия форума в укреплении глобального культурного и научного диалога в Международный год мира и доверия, объявленный ООН.

В дни работы форума Discover ATOM 1 и 2 ноября участники смогут уникальные экспонаты ведущих научно-технологических музеев мира.

Только два дня в музее АТОМ будут выставлены инновационные экспонаты музея Арте (Дубай) и Музея завтрашнего дня (Бразилия).

Насладиться новой ультрасовременной экспозицией можно будет по регистрации на форум (бесплатно).

Программа форума включает семь тематических секций, научный стендап от ректоров ведущих университетов, а также дискуссии с участием доктора физико-математических наук Алексея Семихатова, профессора РАН Андрея Арбузова и доктора физико-математических наук Дмитрия Горбунова.

В рамках форума состоится деловая сессия «Что не так с квантовой физикой и путешествиями во времени?»

Ключевые вопросы, которые будут обсуждаться на сессии: какова квантовая реальность и имеют ли к ней отношение кротовые норы? Какие черты гравитации скрывают от нас ее квантовое устройство? Если бы путешествия во времени были возможны, что поменялось бы во Вселенной и в нас самих?

В сессии примут участие ведущие учёные мира:

Алексей Семихатов, доктор физико-математических наук, научный куратор музея АТОМ

Рикардо Пике, генеральный директор Института управления и развития (IDG), президент Музея завтрашнего дня (Бразилия)

Рити Тапар Капур, доцент, Институт биотехнологий Университета Эмити (Индия)

Участие бесплатно, но необходимо зарегистрироваться на официальном сайте.

Среди ключевых участников форума: Дэни Самаха - генеральный директор Музея Арте (Дубай, ОАЭ); Прамод Гровер - директор Технологического музея-Наукограда (Калькутта, Индия) и Национального Совета музеев Индии; Чжао Минфэй - куратор Музея научной фантастики (Чэнду, Китай); Доктор Нимиш Капур - директор Департамента науки и технологий (Правительство Индии); Дэниел Брухдуарте – Директор по партнерским отношениям IDG (Институт развития и управления музеев Бразилии); Карина Уратани – Директор проектов Музея науки Catavento (Сан-Паулу, Бразилия); Леннокс Туквайо Собахле – Директор музея IZICO (Кейптаун, ЮАР); ожидается участие представителей Музея будущего (Дубай, ОАЭ) и генерального секретаря ШОС.

Партнерами Форума выступают Министерство иностранных дел РФ, Министерство экономического развития РФ, Министерство культуры РФ, Министерство науки и высшего образования РФ, Российский союз туриндустрии (РСТ), АНО «Креативная экономика», Ассоциация компаний-консультантов в сфере общественных связей (АКОС).