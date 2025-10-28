Порядок записи на прием к врачу изменится в Москве с 1 ноября

В Москве с 1 ноября изменится порядок записи на прием к врачам, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

В столице начнет действовать новая система защиты от мошеннических действий с полисами обязательного медицинского страхования (ОМС).

"Теперь для добавления полиса ОМС другого человека в сервис и использования этих данных при управлении его записями на прием потребуется однократное подтверждение от владельца полиса через код из СМС", – уточнили в департаменте.

Данная мера исключает любые попытки неправомерного использования личных данных.

Владелец полиса может подтвердить согласие на доступ к управлению его записями при наличии доступа к своей электронной медкарте. Подать заявку на получение доступа можно будет через портал mos.ru, при наличии полной учетной записи он будет предоставлен автоматически.

Кроме того, владелец полиса сможет самостоятельно открыть доступ к управлению своими записями на портале emias.info в личном кабинете или через приложение "ЕМИАС.ИНФО". Для этого нужно заполнить данные о человеке, которому будет предоставлен доступ, и направить ему код.

При этом до 1 ноября возможность записи других людей без подтверждения сохраняется.

Ранее Сергей Собянин рассказал о развитии цифровых сервисов в здравоохранении Москвы. Они помогают врачам быстрее ставить диагнозы, упрощать маршруты пациентов и отслеживать эффективность лечения. Благодаря цифровому контуру данные переносятся в электронную медицинскую карту, с которой могут ознакомиться как врач, так и его пациент.