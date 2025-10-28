Синоптик Вильфанд спрогнозировал тёплый ноябрь в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что ноябрь в Москве обещает быть тёплым и облачным с периодическими дождями.

В первой половине месяца в столичном регионе установится антициклональная циркуляция, что вызовет повышение атмосферного давления на 10—15 мм ртутного столба, поделился синоптик с газетой «Известия».

По его словам, жителей столицы ждёт ослабление осадков и периодически солнечная погода. Средняя температура воздуха будет на 1—1,5 градуса выше климатической нормы, добавил Вильфанд.

Ранее начальник ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков рассказал о погоде в столичном регионе.