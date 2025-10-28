Лучевой надземный пешеходный переход появится на севере Москвы

Строительство надземного пешеходного перехода лучевого типа ведут на пересечении трех крупных улиц: Коровинского шоссе, ул. Талдомская и ул. 800-летия Москвы. Об этом сообщила пресс-служба департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы со ссылкой на его руководителя Василия Десяткова.

© mos.ru

«Общая протяженность пролетных строений надземного пешеходного перехода составит около 200 м. Сейчас идут работы по возведению монолитных конструкций башенных опор. Произвели монтаж четырех из шести металлоконструкций пролетных строений. Переход оборудуют лифтами. Строительство объекта планируют завершить в 2026 году», – приводятся в материале слова Десяткова.

Отмечается, что новый надземный пешеходный переход разместят на границе двух районов: Западное Дегунино и Дмитровский.

Надземные пешеходные переходы лучевого типа представляют собой несколько прямолинейных участков, сходящихся в одном месте. Конструкция позволяет располагать сходы в разных местах, не размещая их на одной линии. Такие переходы удобны в местах сопряжения нескольких улиц, пояснили в пресс-службе.