Собянин: Заработал новый завод по изготовлению префаб-конструкций для реновации

Новый завод по изготовлению префаб-конструкций для программы реновации заработал на Белокаменном шоссе. Об этом во вторник, 28 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Префаб-конструкции удобны для строительства домов: на площадке их остается только установить. Применение подобных технологий сокращает сроки возведения жилья на 30–50 процентов и одновременно повышает качество построек. Срок службы таких зданий превышает 100 лет.

За последние три года в Москве с использованием префаб-конструкций возвели почти 100 новостроек. С запуском нового завода количество таких домов значительно увеличится.

Производственная мощность предприятия позволит ежегодно изготавливать конструкции для строительства не менее 500 тысяч квадратных метров жилья, что обеспечит более быстрый переезд москвичей в новые комфортные квартиры.

— На заводе создали свыше 500 новых рабочих мест по более чем 35 специальностям, — написал Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

До этого мэр столицы открыл в районе Внуково роботизированный завод по производству крупногабаритных модулей. Они предназначены для возведения жилых домов, образовательных учреждений, административных и других зданий.