Москвичам рассказали о погоде в ноябре

Ноябрь 2025 года в Москве будет облачным и дождливым. О погоде в последний месяц осени рассказал жителям столицы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишут «Известия».

В первой половине месяца в регионе установится антициклональная циркуляция — на этом фоне атмосферное давление вырастет на 10-15 миллиметров ртутного столба, отметил синоптик.

При этом в условиях ослабления осадков и слабого ветра может выглянуть солнце. Температура воздуха в Москве останется на 1-1,5 градуса выше климатической нормы, заключил метеоролог.

Ранее глава ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков предупредил, что с 14 ноября в Москве может начаться метеорологическая зима. При этом в ближайшую неделю такого похолодания в столичном регионе не предвидится, отметил он. Температура будет держаться выше климатической нормы, в частности, в начале ноября температура превысит норму на четыре градуса, уточнил синоптик.