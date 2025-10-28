Москвичам сообщили о завершении сезона активности клещей

Активность клещей в столице упала до минимума, специалисты не зафиксировали ни одной встречи с ними в конце октября. Об этом ТАСС сообщил начальник отдела мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин.

"В Москве сезон активности клещей приближается к своему завершению. Во время обследования зеленых территорий столицы в конце октября биологи департамента природопользования Москвы не зафиксировали ни одного случая встречи с этими паукообразными. Тем не менее пока сохраняется относительно теплая погода, следует соблюдать осторожность", - сказал Кунафин.

Он добавил, что в спячку клещи впадут при снижении среднесуточной температуры ниже плюс 5 градусов. До весны убежищем для них послужат опавшая листва, пространства между корнями и в коре деревьев.