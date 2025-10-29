Волк Тарзан скончался в Московском зоопарке

Серый волк по кличке Тарзан умер в Московском зоопарке. Причиной его смерти стала онкология, сообщила пресс-служба зоосада.

© Телеграм-канал "Московский зоопарк"

"Наши ветеринарные врачи сделали все возможное, однако спасти его не удалось", – говорится в сообщении.

Тарзан родился весной 2012 года в Зоосаде в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге. Через год он переехал в Московский зоопарк, а после прохождения карантина его поселили вместе с самкой Радой.

Сначала волк был осторожен и недоверчив, резко реагируя на незнакомые звуки. Сотрудникам потребовалось немало времени на адаптацию Тарзана. Благодаря регулярным тренингам он привык переходить во внутреннее помещение, позволял себя осматривать и делать укол при необходимости.

После смерти Тарзана Рада несколько недель была отстраненной и недоверчивой. Сотрудники зоосада придумывали для нее различные обогащения среды и задания во время тренингов, что помогло волчице принять потерю.

В сентябре в Московском зоопарке скончался самец суматранского орангутана Сандокан. Он родился 1 сентября 1981 года в Германии, в зоопарке Гейдельберга, и переехал в столицу в 1999 году.

За время проживания в столичном зоосаде у него появилось четыре детеныша. Трое уехали в другие зоопарки, а младшая Алиса, рожденная в 2019 году, живет в Москве вместе со своей группой.