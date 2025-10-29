В МВД рассказали, как подготовить телефон к продаже

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Киберполиция подготовила инструкцию по предпродажной подготовке Android и iOS для обеспечения максимальной безопасности данных.

Как сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ, для Android первым шагом должно стать включение шифрования. "Современные Android-устройства шифруют данные по умолчанию; на старых моделях шифрование может быть отключено, что позволяет восстановить удаленные данные", - сказали в управлении. Проверить состояние шифрования можно в разделе "Настройки" - "Безопасность" - "Шифрование". Если эта функция неактивна, ее нужно включить и дождаться окончания процесса.

"Шаг два. Удалите все аккаунты. Ваш смартфон может содержать важные учетные записи, включая Google-аккаунт и специальные профили производителей вроде Samsung, Huawei, Xiaomi и других. Оставленные учетные записи могут заблокировать активацию устройства новым владельцем", - сказали в УБК. Для этого надо зайти в меню "Аккаунты" в настройках системы и последовательно удалить каждую учетную запись вручную.

Третий шаг - полный сброс к заводским настройкам. "Откройте "Настройки" - "Система" - "Сброс" и выберите пункт "Удаление всех данных (сброс к заводским настройкам)". Процесс займет некоторое время, после чего устройство перезагрузится", - сказали в киберполиции.

Далее нужно заполнить свободное пространство файлами. "После сброса, не настраивая телефон, включите камеру и запишите длинные видео до заполнения памяти - это перезапишет остаточные данные. Затем выполните сброс еще раз. Этот трюк перезапишет свободные блоки памяти, где могли остаться ваши данные, сделав их восстановление практически невозможным", - пояснили в киберполиции.

Очистка iPhone (iOS)

Несмотря на то, что Apple уделяет большое внимание вопросам конфиденциальности, полная подготовка устройства требует внимательного подхода. "Шаг 1. Отключите "Найти iPhone" и выйдите из iCloud. Эти шаги особенно важны, поскольку без отключения функций защиты ваше устройство не удастся активировать новым пользователям", - сказали в киберполиции. Для этого нужно перейдите в "Настройки" - [имя пользователя] и внизу страницы нажать "Выйти". Подтвердить выход, введя пароль своего Apple ID. Кроме того, нужно убедиться, что отключен сервис "Найти iPhone".

Вторым шагом должно стать удаление всего контента. "Используйте встроенную функцию стирания содержимого и настроек: "Настройки" - "Основные" - "Передача или сброс iPhone" - "Стереть контент и настройки". После подтверждения все личные данные и зашифрованные ключи будут удалены, а устройство вернется к состоянию нового гаджета", - пояснили в УБК.

Далее необходимо убедиться, что устройство не привязано. После сброса проверить экран приветствия. Если появится начальное окно активации, значит, очистка прошла успешно, пояснили в УБК. "Не подключайтесь повторно к устройству", - подчеркнули в управлении.

Дополнительные советы

Кроме того, в киберполиции советуют извлечь SIM-карту и хранить отдельно либо утилизировать безопасным способом. Также нужно отформатировать SD-карты. "Пусть ваш следующий покупатель получит чистый и безопасный девайс, а вы будете уверены в защищенности своих личных сведений", - подытожили в УБК.