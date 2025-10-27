Ромашки расцвели в Москве в конце октября

На Рязанском проспекте на юго-востоке столицы в разгар осени расцвели ромашки. На снимке, который сделал очевидец, можно увидеть несколько распустившихся цветков в траве среди опавших сухих листьев.

© Вечерняя Москва

Об этом в понедельник, 27 октября, сообщил канал «Москва М125».

— Пока по всей Москве появляются новогодние елки, на Рязанском проспекте вовсю цветут ромашки, — передает Telegram-канал.

20 октября на городских клумбах в Москве специалисты начали высаживать тюльпаны, чтобы луковицы успели укорениться до наступления устойчивых морозов. Всего планируется высадить около 15 миллионов цветов — общая площадь клумб составит почти 220 тысяч квадратных метров. После основных работ работники оборудуют клумбы разноцветной древесной щепой, защищающей луковицы в холодную погоду.

Столичные специалисты высадят цветы сортов «Стронг Голд» с желтыми бутонами в форме вытянутого бокала, «Апельдорн» багряно-красного оттенка, белые тюльпаны «Роял Вирджин» и «Шуга Лав», выделяющиеся нежно-розовым цветом.