В Москве расцвели ромашки

На юго-востоке Москвы расцвели ромашки. Внимание на это обратил Telegram-канал «Москва М125».

Необычное явление заметили на Рязанском проспекте. На снимке, сделанном одним из местных жителей, можно увидеть несколько распустившихся цветков в траве среди опавших сухих листьев. «Пока по всей Москве появляются новогодние елки, на Рязанском проспекте вовсю цветут ромашки», — отметил автор публикации.

В середине октября сообщалось, что в Калининграде в ботаническом саду БФУ имени Канта из-за теплой погоды внезапно зацвели деревья и кусты. Речь идет о каштане, форзиции и рододендроне Ледебура, соцветия у которого обычно появляются в начале апреля.