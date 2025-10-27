В столицу доставят пять новых плавучих причалов

27.10.2025 --- Пять новых плавучих причалов регулярного речного транспорта привезут из Пермской судоверфи в Москву. Прибытие причалов ожидается в начале ноября. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Мы продолжаем развивать регулярный речной электротранспорт. Сегодня на трёх круглогодичных маршрутах работают 23 причала, еще пять новых уже отправили в столицу. Их изготавливают на судоверфи в Перми, а финальную сборку производят в Москве. После проведения необходимых испытаний и получения разрешительных документов причалы устанавливаются на маршрутах и вводятся в эксплуатацию. Согласно стратегии, которую утвердил Сергей Собянин, в 2030 году в столице будет 67 причалов для электросудов», — говорится в сообщении.

Четыре новых причала разместят на регулярном маршруте Киевский — Лужники, начало курсирования по которому запланировано на 2026 год. Еще один причал, получивший название «Красные Холмы», будет обслуживать маршрут Новоспасский — ЗИЛ. Все причалы — результат отечественной разработки. Они работают на электричестве, что делает их экологически безопасными. Часть причалов оснащена системами подзарядки электросудов во время стоянки. Особенность новых объектов — возможность круглогодичной эксплуатации благодаря системе антиобледенения. Для удобства пассажиров причалы оборудованы местами для отдыха, точками доступа к вайфаю, вендинговыми автоматами и информационными экранами с актуальным расписанием движения судов. Сейчас в столице работает три круглогодичных регулярных речных маршрута: Киевский — Парк «Фили», ЗИЛ — Печатники, Новоспасский — ЗИЛ.