Синоптик Позднякова: в Москве погода испортится к пятнице

Ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что в Москве температурный фон на последней неделе октября останется выше климатической нормы примерно на 1,5—2 °C.

«Наилучшие погодные условия ожидаются 30 октября, когда осадки прекратятся, а воздух станет суше», — уточнила она в беседе с газетой «Известия».

При этом синоптик отметила, что 31 октября погода вновь ухудшится, в столице ожидаются дожди. Ночные температуры составят 0...+5 °С, дневные — +2...+7 °С.

А в Пермском крае на текущей неделе прогнозируется аномально тёплая погода с превышением климатической нормы на 6 °C, сообщает URA.RU со ссылкой на Тelegram-канал Пермского государственного национального исследовательского университета.

В третьей декаде октября такого тепла не было с 2019 года, уточняют специалисты.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что к настоящему моменту снегом покрыто уже 55—60% территории России.