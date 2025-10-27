Фестиваль «Народы России и СНГ» пройдет в Москве

Международный фестиваль «Народы России и СНГ» пройдет в столице с 31 октября по 5 ноября 2025 года, ежегодная встреча секретарей Советов безопасности государств – участников СНГ состоится 5 ноября в национальном центре «Россия». Об этом сообщила пресс-служба департамента средств массовой информации и рекламы Москвы.

В ведомстве рассказали, что гости фестиваля смогут посетить выставки по различным направлениям исторического, культурного и природного многообразия России, а также мастер-классы. 31 октября в Центре международной торговли состоится пленарное заседание, деловую программу фестиваля продолжит шестой всероссийский форум «Народы России», в ходе которого пройдут сессии, посвященные традиционным духовно-нравственным ценностям, актуальным вопросам информационного противодействия деструктивной идеологии, связанной с межнациональными отношениями, содействию адаптации иностранных граждан и защите исторической памяти народов России и СНГ. Также в рамках деловой программы состоятся всероссийский семинар-совещание и стратегическая сессия по вопросам реализации государственной национальной политики с руководителями органов государственной власти субъектов Российской Федерации, ответственными за реализацию государственной национальной политики.

Также 1 ноября участники фестиваля смогут принять участие в юбилейной 10-й всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант». В Год защитника Отечества и впервые в истории проведения диктанта свои вопросы зададут участники специальной военной операции.

Кроме того, 2 ноября деловая программа фестиваля продолжится на площадке кинопарка «Москино». В программе кинопоказов будет представлена серия фильмов, среди которых «В списках не значился» режиссера Сергея Коротаева. Для этого фильма в кинопарке была построена натурная площадка «Брестская крепость» с цитаделью и костелом святого Казимира. На фестивале будут также представлены совместные российско-узбекский и российско-таджикистанский фильмы: «Солнце на вкус» и «Тропа гнева».

Уточняется, что на 3 ноября запланирован цикл мероприятий «Медиасреда в России и СНГ» с участием ведущих представителей медиасообщества и блогосферы. 5 ноября в национальном центре «Россия» в рамках 13-й встречи секретарей Советов безопасности государств – участников СНГ ожидается подведение итогов фестиваля.

Полная программа мероприятий представлена на сайте национального центра «Россия».