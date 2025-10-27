Москвичам назвали срок наступления метеорологической зимы

Метеорологическая зима в Москве наступит не скоро. В какие сроки ее ждать, RTVI рассказал глава ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

До отрицательных показателей в городе стабильно похолодает только к середине ноября, заявил синоптик. По его прогнозам, до нулевой отметки среднесуточная температура в столице опустится только с 13 ноября, ниже нуля она понизится с 14-го числа. Это многолетняя норма для Москвы, поясняет Цыганков. В ближайшую неделю такого похолодания в столичном регионе не предвидится, отметил он. Ближайшие пять дней температура держится выше климатической нормы, а в следующие пару дней она превысит норму на целых четыре градуса.

«То есть пока очень тепло идем», — заключил метеоролог.

Поменять летнюю резину стоит в первые ноябрьские выходные. Это время ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус назвал оптимальным — как раз после 5 ноября в Москву вернутся ночные заморозки.